Oliver é eleita a melhor loja de roupas e artigos masculinos de Anápolis

Disputa também contou com as lojas Mb.Store e Queer, que se destacaram e conquistaram, respectivamente, o segundo e o terceiro lugar

Gabriella Licia - 31 de maio de 2024

Fachada da Oliver no Anashopping. (Foto: Reprodução/Google Maps)

Nesta sexta-feira (31), foram encerradas as votações para o Troféu Excelência, idealizado pelo Portal 6. Na categoria “Melhor Loja de Roupas e Artigos Masculinos”, a Oliver se destacou e foi consagrada como a grande vencedora.

A disputa também contou com as lojas Mb.Store e Queer, que se destacaram e conquistaram, respectivamente, o segundo e o terceiro lugar.

A premiação foi realizada em duas etapas: a primeira consistiu em uma consulta pública, realizada por meio de um formulário disponibilizado no canal do WhatsApp do Portal 6. Posteriormente, os três finalistas avançaram para a fase de votação, da qual saiu o grande vencedor.

Pela qualidade das peças, assim como atendimento excepcional, o estabelecimento vencedor se destacou dos concorrentes, conquistando o reconhecimento dos anapolinos.

“Parabenizamos a Oliver pela conquista, bem como todos os envolvidos, que com seu excelente trabalho e dedicação contribuíram para elevar o padrão de qualidade no setor”, afirmou Weverthon Dias, Diretor Comercial do Portal 6.