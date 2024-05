Unidade de saúde vira ‘cenário de guerra’ em Goiânia por acidente com cilindro de oxigênio; veja vídeo

Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estiveram no local, para avaliar o incidente

Davi Galvão - 31 de maio de 2024

Unidade de saúde se assimilou a um cenário de guerra após o incidente. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente ocorrido no Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams) do Urias Magalhães, em Goiânia, nesta quinta-feira (30), deixou a unidade parecendo um cenário de guerra, com tijolos e azulejos quebrados, além de diversos destroços pelo ambiente.

Na ocasião, a válvula de um dos cilindros de oxigênio do centro médico se rompeu, com todo o conteúdo do interior sendo expelido.

A pressão e força resultantes foram tão altas que o objeto chegou a destruir uma parede, deixando um rastro de detritos pelo local.

Imagens gravadas dentro da unidade registraram os prejuízos e danos recorrentes do incidente.

A suspeita é de que o cilindro tenha sido armazenado incorretamente, o que ocasionou o rompimento da válvula.

Apesar do susto, nenhuma pessoa ficou ferida e os pacientes que estavam no recinto foram realocados para outras áreas.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estiveram no local, para avaliar o incidente. A equipe do centro médico também se comprometeu a armazenar os cilindros de forma mais segura, a fim de prevenir futuros acidentes.