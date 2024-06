Homem vive desespero em Anápolis ao perder cartão de crédito e desconhecido esbanjar em compras

Vítima precisou pedir ajuda das autoridades policiais ao receber notificações de lojas

Beatriz Bueno - 01 de junho de 2024

(Foto: Reprodução)

Após perder o cartão de crédito, um homem foi surpreendido ao receber notificações de várias compras indevidas. O caso aconteceu na sexta-feira (31), em Anápolis.



Com auxílio de policiais, ele foi até alguns locais nos quais as compras foram feitas, um supermercado e uma loja de roupas, e ao olhar na câmera de segurança, viu que um desconhecido estaria utilizando o cartão.



O suspeito foi identificado e as autoridades se dirigiram até a residência dele. Lá, o homem teria alegado que encontrou o cartão no chão, o levou para casa e testou na própria máquina.



Ao ver que q função de aproximação estava funcionando, efetuou mais compras, chegando até a comprar uma jaqueta em uma loja de roupas.



Depois das aquisições, o homem descartou o cartão de crédito na rua novamente. Ele foi detido e está à disposição da Justiça.