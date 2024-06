O significado das cores e a função de cada um dos detergentes

Cada coloração têm um uso especifico, que muitos desconhecem

Ruan Monyel - 01 de junho de 2024

Você sabia que as cores dos detergentes escondem funções específicas do sabão líquido? Embora pareça banal, a escolha do produto certo faz toda a diferença na limpeza.

Muitas pessoas acham que as cores são pura estética e têm a ver com a fragrância do limpador, mas existe um porquê por trás de cada uma delas.

Cada coloração é específica para um tipo de uso diferente e, provavelmente, você está usando errado há bastante tempo. Ficou curioso? Leia até o fim e saiba a função de cada um.

Independente da marca, os detergentes possuem uma enorme variedade de cores e fragrâncias, porém, o verdadeiro significado é desconhecido por muitos.

Dentre as muitas opções disponíveis nos mercados, saber a verdadeira função dos detergentes é fundamental para obter uma limpeza de qualidade.

Em um vídeo publicado em um perfil no Instagram (@rosasousa3681), é possível esclarecer as dúvidas e saber qual tipo certo do produto para cada finalidade.

Os amarelos são recomendados para lavar a casa, sendo excelentes limpadores de piso, deixando o ambiente perfumado e limpinho.

Já para lavar as louças, os ideais são os neutros e incolores, já que o risco de ter alergia ao produto é bem menor.

Os brancos, que geralmente são de coco, são ideais para lavar peças de roupa. Embora pareça loucura, internautas que testaram aprovam o resultado.

Já os produtos na coloração rosa ou vermelha possuem fragrâncias mais fortes e poderosas, perfeitas para a limpeza do banheiro.

E aí, sabia da verdadeira função de algum deles? Agora, você nunca mais vai comprar o detergente errado. Confira o vídeo:

