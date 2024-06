Dupla sertaneja viraliza ao fazer show para plateia vazia: ‘Vida vai dar pancadas’

Cantores se apresentaram na 56ª edição da Exposição Agropecuária de Araguaína, na última quinta-feira (30)

Folhapress - 02 de junho de 2024

(Foto: Instagram @felipeematheusoficial)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma dupla sertaneja de Tocantins viralizou nas redes sociais ao mostrar que se apresentou para uma plateia vazia. O perfil de Felipe e Matheus compartilhou um vídeo do local sem ninguém.

“Era a abertura do show, me arrepiei todo. O Matheus me falou ‘daqui a um tempo vamos fazer tanto sucesso que não vai caber ninguém para ver a gente’. Estava forte, mas depois tive que me segurar. Desistir não é uma opção”, falou Felipe.

Os cantores se apresentaram na 56ª edição da Exposição Agropecuária de Araguaína, na última quinta-feira (30). “Nem todos os dias são como pensamos, mas a grande chave para tudo isso é a persistência, o trabalho duro. A vida vai te dar pancadas, mas depende de você. Vai aguentar ou vai desistir?”