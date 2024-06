Rápidas deixa formato tradicional e passa a publicar somente notas

Nova configuração contará com publicações ao longo do dia

Pedro Hara - 02 de junho de 2024

Redação do Portal 6 em Goiânia. (Foto: Elvis Diovanny)

A partir desta segunda-feira (03), Rápidas deixará o formato tradicional passará por mudanças.

A nova configuração se dá, principalmente, em decorrência da proximidade com período eleitoral.

As tradicionais notas 10 e 0 permanecem e poderão ser vistas diariamente no Instagram do Portal 6.