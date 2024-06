Suspeito de furtar casa em Anápolis é espancado e fica com crânio lesionado após ser reconhecido na rua

SAMU precisou ser acionado para socorrer o jovem e, em seguida, suspeito foi levado para delegacia

Da Redação - 02 de junho de 2024

Jovem foi preso sob suspeita de ter cometido furto. (Foto: Reprodução)

Cinco dias após supostamente tentar furtar uma casa em Anápolis, um jovem de 27 anos foi espancado de surpresa na avenida Pedro Ludovico, onde foi localizado por populares e preso pela polícia. O caso ocorreu na tarde deste domingo (02).

O jovem teria sido responsável pelo furto na casa de um homem de 40 anos, no bairro Vivian Parque, no dia 28 de maio. No entanto, alguns populares descobriram a situação e encontraram o suspeito.

Dois homens o agrediram, obrigando-o a fugir, e ele acabou indo parar na avenida Pedro Ludovico. Após ser espancado, ficou com uma lesão e foi mantido no local até a chegada da Polícia Militar (PM).

Durante a abordagem, foram encontrados com ele dois cartões de crédito pertencentes à vítima, confirmando a denúncia de furto. Os itens foram devolvidos ao dono e o jovem foi preso.

Devido ao ferimento na cabeça, o suspeito precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu cuidados médicos.

Posteriormente, foi conduzido à Central de Flagrantes, onde prestou depoimento e deverá responder pelo crime de furto.