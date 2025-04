Carro de bombeiro é apreendido em Anápolis após CMTT descobrir quase R$ 90 mil em multas

Revelação aconteceu durante uma fiscalização de rotina, por causa de um erro comum entre os motoristas

Natália Sezil - 02 de abril de 2025

Fiscalização da CMTT em Anápolis terminou com veículo guinchado. (Foto: Reprodução)

Uma fiscalização de rotina da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) no Setor Central de Anápolis acabou revelando algo inesperado: um carro com multas próximas aos R$ 90 mil.

A ação aconteceu na segunda-feira (31), após agentes notarem que o veículo estava estacionado em uma vaga de carga e descarga na Avenida Goiás.

Com a abordagem, diversas outras infrações vieram à tona. Ao todo, o carro – modelo Volkswagen Gol – possuía débitos que ultrapassavam R$ 86 mil.

Na oportunidade, os agentes também apuraram que o dono do veículo era um bombeiro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (DF).

Entre os débitos atribuídos ao carro do militar, estariam multas por excesso de velocidade e o atraso do licenciamento, que teria sido pago, pela última vez, em 2020.

Apesar disso, não é possível afirmar se todas as infrações – que estariam na casa das centenas – teriam sido realizadas por ele.

Com isso, o veículo foi recolhido, por meio de guincho, ao Centro Pátio de Anápolis, onde deve permanecer até que a situação seja regularizada.

