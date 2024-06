Ex-BBB Davi Brito fala da perda de seguidores e beijos na boca

Campeão do BBB 24 tem recebido algumas críticas, como o término do namoro com Mani Reggo, viagem ao Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas e doações através do Pix do baiano

Folhapress - 03 de junho de 2024

Davi BBB. (Foto: Divulgação)

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – O campeão do BBB 24, Davi Brito, 21, comentou sobre a perda de seguidores em redes sociais após série de polêmicas e brincou sobre beijos na fase solteira, em entrevista ao jornal Extra.

Desde que saiu do reality show, o campeão do BBB 24 tem recebido algumas críticas. Entre elas estão o término do namoro com Mani Reggo, viagem ao Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas e doações através do Pix do baiano.

“Sou humano também, preciso de descanso. As pessoas queriam que da noite para o dia eu já cumprisse tudo o que eu disse que sonhava no BBB. Há tempo para tudo. Estou vivendo um momento crítico nas redes sociais, mas estou lidando com paciência, tranquilidade e tendo controle emocional para lidar com tudo”, disse Davi Brito.

A consequência de colecionar tantas polêmicas é a queda no número de seguidores em suas redes sociais.

“Tem um pouco de racismo aí. Muitas pessoas não conseguem ver um pobre, preto, da periferia, crescendo na vida. Por isso, tento lidar com a explosão da internet com cautela”, declarou ele.

“Já fiquei um pouco abalado pela perda de seguidores, penso na minha imagem, mas agora estou lidando com tranquilidade. As pessoas que gostam de mim, ficarão por lá. E quem não gosta, vai parar de seguir mesmo. Quem não quiser continuar, tudo bem. Estou em paz”, disse Davi Brito.

VIDA DE SOLTEIRO

Recentemente, ele publicou uma foto de duas taças de drink em um restaurante. O clique aconteceu um pouco depois da ex-namorada fazer um post parecido no Instagram. O baiano fica surpreso com a curiosidade sobre a sua vida pós-programa.

“Qualquer coisinha que posto já vai parar em vários lugares. Mas estou conseguindo me divertir do meu jeito”, disse Davi Brito.

Questionado sobre beijos na fase de solteiro, o baiano tentou desconversar sobre o assunto. “Rapaz, você está querendo me causar problemas? (risos) Eu estou vivendo em off”, brincou ele, que foi visto com a influenciadora Bárbara Contreras, 22, no início de maio.