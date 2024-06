Gusttavo Lima e outros famosos são confirmados para Exposição Agropecuária de Goianésia

Realizado no próprio Parque de Exposições da cidade, o festival tem ingressos que variam entre R$ 25, para a meia entrada, até R$ 350

Samuel Leão - 03 de junho de 2024

Gusttavo Lima será a atração principal do evento. (Foto: Divulgação)

Uma das principais exposições agropecuárias de Goiás já tem data para acontecer e, entre as atrações, estão o cantor Gusttavo Lima, a dupla Jads e Jadson e o DJ Jiraya Uai. Se trata da 50ª Exposição Agropecuária de Goianésia, que acontece entre os dias 21 e 30 de junho.

Evento irá contar também com exposições de cavalos e de gado leiteiro, além de pequenos animais como cabras e outros. O Senar Goiás deve orientar diversas demonstrações e apresentações abertas ao público.

Realizado no próprio Parque de Exposições da cidade, o festival tem ingressos que variam entre R$ 25, para a meia entrada dos dias 21, 22, 26, 28 e 29, até R$ 350, pelo lote promocional que dá direito a todos os dias.

Para começar, o dia 21 de junho irá contar com um show de Fred e Fabrício, acompanhados pelo DJ Pedro Volt. No dia seguinte, a festa prossegue com apresentações de Renan e Ray, Brenno Paixão, e Lucas e Nathan. Já no domingo (23), Jads e Jadson sobem ao palco, seguidos pelo DJ Vicente Faleiro.

Na segunda-feira (24) haverá uma performance especial com personagens infantis, de modo a atender todos os públicos do evento. Na quarta-feira (26), se apresentam Bruno e Denner, DJ Jiraya Uai, além da abertura do tradicional rodeio.

Considerada a principal atração, o Embaixador, como é conhecido o cantor Gusttavo Lima, se apresenta na quinta-feira (27). Por fim, na sexta-feira (28) tocam Zé Henrique e Gabriel e Dropster.

Além do rodeio, no último dia, sábado (29), ocorrerão os shows de Guilherme Silva e Negão Chandon, encerrando o evento. Os ingressos já estão disponíveis no site baladaapp, ou nos pontos físicos Betsaida Calçados, Tesoura de Ouro, Preço Baixo Celulares, Free Center Calçados e América Importados.