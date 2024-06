Consumidor poderá comprar etanol por até R$ 2,51 na próxima quinta (06) em Anápolis; entenda

Ofertas ocorrem devido ao Dia Livre de Impostos - evento feito anualmente pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL)

Samuel Leão - 04 de junho de 2024

Imagem ilustrativa de abastecimento em posto de gasolina. (Foto: Reprodução)

Moradores de Anápolis poderão pagar até R$ 2,51 pelo litro de etanol na próxima quinta-feira (06), no posto da Avenida São Francisco. Serão 5 mil litros ofertados no estabelecimento. Além dessa promoção, diversas lojas oferecerão grandes descontos, como calçados, pela metade do preço.

Essas ofertas ocorrem devido ao Dia Livre de Impostos – evento realizado anualmente pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) desde 2006, e em Anápolis desde 2019, com o objetivo de protestar contra a carga tributária brasileira.

“Ano a ano vamos aumentando os adeptos, incluindo mais ofertas e conscientizando mais a população. Basta observar aquelas lojas que estão adesivadas, são em torno de 30 até o momento”, contou Wilmar Carvalho, presidente da CDL Anápolis.

A principal promoção divulgada, por enquanto, são os 5 mil litros de etanol disponibilizados pelo posto São Francisco, que deixam de custar R$ 3,89 para serem vendidos a R$ 2,51 o litro, um desconto de quase 65%. A oferta vale das 08h às 11h e ainda conta com um café de brinde aos participantes.

Já a loja Art Pé Calçados anunciou que irá oferecer tênis femininos, que custavam R$ 100, por apenas R$ 50. Outras lojas, como de celulares, acessórios, calçados, pet shops, materiais de construção, farmácia e até hamburguerias, participarão da ação.

“Na praça Dom Emanuel iremos fazer uma concentração, com faixas nos sinaleiros e entrega de panfletos. Também teremos um carro, da Planeta Chevrolet, exposto com os valores sem e com imposto, para deixar claro para a população como as taxas afetam a nossa vida”, continuou.

Ao final do dia, às 17h, um happy hour será realizado na cafeteria Bendito Expresso, oferecendo drinks e cervejas selecionadas com preços isentos de impostos.

Wilmar ainda alertou os consumidores a acompanharem as redes sociais da CDL Anápolis, pois novas promoções ainda devem ser divulgadas.