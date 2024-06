Entenda por que é recomendável deixar a porta da máquina de lavar roupa aberta

Acredite, esse é um detalhe que pode fazer toda a diferença na limpeza das suas peças

Pedro Ribeiro - 04 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/ Receitas Dicas e Muito Mais)

Deixar ou não a porta da máquina de lavar aberta pode parecer uma mera banalidade. Porém, é um detalhe que pode fazer toda a diferença na limpeza das suas peças de roupa.

Apesar de ser um eletrodoméstico destinado à limpeza, as maquinas de lavar são aparelhos que possuem o interior escuro e que favorecem a umidade. Essa combinação é propicia para a formação de fungos e mofos.

Esses microrganismos não só causam odores desagradáveis, como também podem provocar problemas permanentes no seu aparelho.

Aí que entra a nossa dica! Saiba de uma vez por todas o real motivo de deixar a porta da lavadora aberta.

Para começar a nossa explicação, você precisa entender que as máquinas são lugares naturalmente úmidos.

Quando você fecha a porta imediatamente após usar, a umidade fica presa no interior, principalmente se o seu aparelho tiver aquelas vedações de borracha na porta.

Esse tipo de local com grande umidade é ideal para o crescimento de mofo e bolor, que causam aquele cheiro desagradável e podem ser uma dor de cabeça, já que podem causar problemas no funcionamento do eletrodoméstico.

Sendo assim, se você não deixar a porta da máquina de lavar aberta, as roupas poderão sair com um cheiro insuportável e você ainda terá feito uma lavagem à toa.

Ou seja, a porta aberta para tirar a umidade garante que suas peças saiam sempre limpinhas e bastante cheirosas.

Outro problema causado pelo mofo é o bloqueio que eles causam nas saída e vedações da máquina. Isso afeta diretamente o funcionamento dos componentes internos.

Por isso, existem dicas que você pode seguir para evitar transtornos na hora de lavar roupa. Confira:

1. Deixe a porta aberta ou entreaberta após cada lavagem;

2. Limpe a máquina regularmente;

3. Garanta boa ventilação na área de serviço.

