Técnico ensina fazer a limpeza completa da máquina de lavar roupa: “jeito certo”

Higienizar o seu aparelho é essencial para um bom desempenho e durabilidade

Pedro Ribeiro - 28 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela /Youtube/Refrimaq dicas e cursos)

Por se tratar de um aparelho de limpeza, muitas vezes esquecemos de limpar a máquina de lavar roupa. No entanto, é de extrema importância fazer a higienização deste aparelho.

Isso porque, recentemente foi descoberto que uma colônia de bactérias pode viver dentro das máquinas e causar danos a sua saúde.

Além disso, manter a lavadora de roupas sempre limpa, garante uma vida útil maior ao eletrodoméstico e preserva a qualidade das suas roupas.

Técnico ensina fazer a limpeza completa da máquina de lavar roupa: “jeito certo”

Para começo de conversa, o acúmulo de sujeira pode estar ligado a algum problema técnico presente na sua máquina de lavar roupa.

Por isso, é importante que você faça uma avaliação para saber se o problema está no próprio equipamento ou se trata de mau uso.

No que se refere à má utilização da máquina, é importante você ficar de olho nas especificações do fabricante do seu eletrodoméstico.

No manual de instruções, é possível encontrar a quantidade certa de sabão que você deve usar, a quantidade de amaciante e até mesmo a programação ideal para cada tipo de lavagem, de acordo com o tecido ou material que será limpo.

Então aqui vai a dica pra você deixar a sua máquina de lavar roupas novinha em folha! Esse truque foi retirado do canal Refrimaq, que conta com mais de meio milhão de inscritos.

No vídeo, o técnico Anderson Rey, ensina dicas importantes de como você deve higienizar seu eletrodoméstico do jeito correto!

Primeiramente, você precisa se certificar que não há nenhuma peça de roupa dentro da máquina. Depois, coloque dentro do cesto, meio litro de alvejante e programe a máquina no nível mais alto de limpeza.

Você também deve colocar o aparelho no modo turbo, longa duração e enxague único.

Pronto, agora é só deixar que a máquina finalize o ciclo.

O técnico ainda reforça que é de extrema importância limpar o compartimento onde vai o sabão e o amaciante. Para isso, basta usar água com o auxilio de uma escova para remover a sujeira.

Outro fator importante é a limpeza externa da máquina. Anderson recomenda usar apenas sabão neutro e pano úmido. Evite usar álcool, limpa vidros entre outros produtos que possam ser mais abrasivos.

Por fim, o ideal é sempre conferir o manual de instruções da sua maquina de lavar roupa. Dessa forma você garante mais longevidade ao seu aparelho.

Confira o vídeo na íntegra:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!