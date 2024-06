Morre no hospital homem esfaqueado pelo ex da namorada em bar de Aparecida de Goiânia

Samuel Leão - 04 de junho de 2024

Homem morre no hospital após levar facada de ex-marido da atual dele. (Foto: Reprodução)

O homem, de 41 anos, que havia sido esfaqueado pelo ex da própria companheira, em um bar de Goiânia, morreu no hospital nesta terça-feira (04). Ele estava internado no Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa).

Por volta das 17h50 do último domingo (02), ele estava em um estabelecimento bebendo com a parceira, de 38 anos, quando foi surpreendido pelo ex dela, um homem de 30 anos.

Com uma faca, ele foi pelas costas da vítima e desferiu um golpe no peito do homem, se distanciando do comércio logo em seguida. A vítima se levantou, surpresa, enquanto a mulher tentava fornecer auxílio.

Ele se sentou em outra cadeira, segurando o ferimento que sangrava, e aguardou a chegada do socorro. O Corpo de Bombeiros compareceu e verificou o estado do homem, o levando para o Heapa.

Já no local, foram constatados um corte na mão, uma fratura na clavícula e a perfuração no tórax. A Polícia Militar (PM) também realizou diligências e localizou o suspeito.

O homem foi encontrado andando em uma avenida, nas mediações do estabelecimento, e havia dispensado a faca ao lado do comércio. Ele confessou que era ex-marido da mulher, e que não se conteve ao vê-la com outro, assumindo a autoria do crime.

Além disso, ele ainda descumpriu a medida protetiva, que a mulher tinha contra ele. O caso foi registrado e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).