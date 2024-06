Prefeitura publica edital para concurso público com salário de até R$ 12 mil em Goiás

Interessados devem estar atentos às datas e etapas do certame

Davi Galvão - 04 de junho de 2024

Pessoas fazendo prova. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Prefeitura de Divinópolis de Goiás divulgou, nesta segunda-feira (03) o edital para o concurso público com diversas vagas abertas para várias áreas de atuação e níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a até R$ 12 mil.

As inscrições se iniciam no dia 02 de agosto e se estendem até 08 de setembro, sendo realizadas exclusivamente através do site do INEP, sendo cobrado uma taxa com valores entre R$ 90,00 a R$ 180,00.

As vagas são para agente combate de endemias; agente comunitário de saúde; agente de limpeza urbana (10); agente de recreação; agente de regulação; ajudante de obra; almoxarife; arquiteto; assistente social (1); atendente de farmácia (1); auxiliar administrativo (3); auxiliar de assistente social (1); auxiliar de biblioteca; auxiliar de mecânico e auxiliar de odontologia (1).

Há ainda oportunidades para auxiliar de secretaria; auxiliar de serviços gerais (10); cadista (1); coveiro (1); cozinheira (3); eletricista (1); enfermeiro (3); engenheiro agrônomo; engenheiro civil; engenheiro elétrico; farmacêutico (1); fiscal ambiental (1); fiscal arrecadador (1); fiscal de edificações e loteamento (1); fiscal de postura (1); fiscal de tributos municipais (1) e fisioterapeuta (1).

Também há oportunidades para fonoaudiólogo; gari (2); instrutor de esporte e educação física; lavandeira (1); mecânico (1); médico clínico geral (3); médico veterinário; merendeira (2); motorista (5); motorista de ambulância (2); nutricionista (1); odontólogo; operador de máquina cortadora de vegetação (5); operador de máquinas pesadas categoria D (1) e operador de máquinas agrícolas categoria C (1).

Por fim, as últimas vagas são para operador de sistema de água; pedreiro (1); professor 30h (3); professor 40h (5); professor de apoio 30h (2); professor de apoio 40h (2); psicólogo (1); psiquiatra; recepcionista (2); secretário escolar (2); técnico de enfermagem (4); técnico em informática (2); técnico em radiologia (1); trabalhador braçal (2) e vigilante (5).

Os profissionais admitidos atuarão em jornadas de 20 a 40 horas semanais, com remunerações que variam de R$ 1.412,00 a R$ 12 mil ao mês.

Os concorrentes serão classificados por meio de prova objetiva, que deve acontecer no dia 13 de outubro, além da redação. Os participantes passarão ainda por avaliação de títulos, curso de formação inicial, prova prática e teste de aptidão física.

O conteúdo programático da prova objetiva consistirá em questões de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, noções de informática e conhecimentos específicos do cargo.

Mais informações podem ser conferidas diretamente no edital do certame.