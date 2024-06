Justiça suspende contrato da Prefeitura de Goiânia com consórcio Limpa Gyn

Empresas eram responsáveis por serviços de limpeza na capital

Pedro Hara - 05 de junho de 2024

Caminhões do consórcio Limpa Gyn. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

O juiz William Fabian, da 4ª Vara da Fazenda Municipal e Registros Públicos de Goiânia, suspendeu o contrato da Prefeitura de Goiânia com o consórcio Limpa Gyn, responsável pelos serviços de coleta de lixo, coleta seletiva, remoção de entulhos e varrição mecanizada.

A Justiça acatou o pedido feito pela Promulti Engenharia, empresa do Rio de Janeiro, que apontou uma série de ilegalidades no processo licitatório, o que impediu que houvesse uma ampla e justa concorrência das empresas interessadas no certame.

O Limpa Gyn é um consórcio formado por empresas de Goiânia, Catalão e Brasília. O contrato assinado foi de R$ 470,3 milhões para substituir a Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg), até então responsável pelos serviços na capital.

Apesar da suspensão do contrato, o magistrado afirmou que os serviços de coleta de lixo, coleta seletiva e remoção de entulhos não será afetado, pois estes já são feitos pela Comurg.