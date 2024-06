Dias após início de surto, servidores do Ânima ainda estão com diarreia e vômitos: “recebemos foi vermífugo”

“Tiraram os bebedouros, disseram que não é para beber lá e estão dando água mineral. Mas ainda tem muitos colegas, inclusive eu, que estão com náuseas, vômitos, pele amarelada, fracos e com o abdômen distendido. Até agora sem o resultado do que causou tudo isso”, desabafou uma trabalhadora.

O relato se repete entre outros funcionários, que começaram a sentir os sintomas há 7 dias e, agora, seguem os tratamentos passados pela unidade. Entretanto, os sinais de uma possível infecção seguem presentes.

“Existe ainda uma lista de sintomáticos, até o momento. Todos relatam um grande amargo na boca, de gosto metálico. A gente está doente e não sabe por quê. A novidade na prescrição que recebemos foi o vermífugo, mas seguimos com repositores de flora também”, afirmou outra colaboradora.

Quando a situação eclodiu, equipes da Vigilância Sanitária e da Vigilância Epidemiológica foram acionadas e realizaram exames com os envolvidos. Posteriormente, também foi feito um registro criminal na Polícia Civil (PC), que verifica a possibilidade de uma sabotagem.

A reportagem entrou em contato com o Grupo Santa Lúcia, responsável pelo Ânima Centro Hospitalar, e solicitou esclarecimentos acerca da situação, mas, até o momento, não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Igualmente, a Vigilância Sanitária foi contatada e informou que a previsão é de 5 dias, a contar a partir desta quinta-feira (06), para a conclusão do laudo pericial, que verifica qual foi a causa do surto.