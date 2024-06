Fernanda Torres lamenta como tratou Tony Ramos em início de carreira: ‘Me arrependo até hoje’

Fernanda Torres contou que se arrepende pelo modo como tratou Tony Ramos, com quem contracenou em “Selva de Pedra” (1986), ainda no início de sua carreira. Começando na dramaturgia, a filha de Fernanda Montenegro não se deu bem com o formato das novelas e acabou descontando a raiva no ator.

No programa Arena dos Saberes, da TV Cultura, Fernanda disse que, depois de fazer filmes como “Inocência” (1983), “A Marvada Carne” (1985) e”‘Com Licença, Eu Vou à Luta” (1986), ela resolveu partir para as novelas. “Agora quero fazer uma novela das 21h -das 20h na época. Aí surgiu o remake de ‘Selva de Pedra’ para interpretar o papel que foi de Regina Duarte na versão original de 1972. E lá fui eu”, contou. Contudo, a atriz odiou interpretar a mocinha Simone: “Odiei. Aquele papel de mocinha, que ficava chorando, e eu não sabia o volume de gravação…”. “E ainda calhou de ‘Eu Sei que Vou te Amar’ [1986] ir pra Cannes na mesma semana em que a personagem na novela ia pra Nova York. Fui a Cannes, voltei para gravar em Nova York, foi uma loucura”, completou. E toda essa confusão acabou caindo sobre Tony Ramos. “Eu estava presa na Simone, apanhando num porão numa cena com a Christiane Torloni, e virei um monstro. Tenho vergonha até hoje do Tony, peço desculpa. Virei uma colega horrível de trabalho”, contou ela. No fim, Fernanda disse que aprendeu com a experiência e se encontrou por outros caminhos de sucesso. “Aprendi a não criar problemas. Percebi que talvez eu não soubesse fazer novela, talvez não fosse para mim. Mas me encontrei em séries, como ‘Tapas & Beijos’ e ‘Os Normais’, que eram uma linguagem que eu entendia”, completou.