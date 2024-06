Final de semana em Goiás será marcado por comidas típicas e muita festa

Pratos saborosos, música e aquele clima gostoso prometem aquecer os goianos nesses dias frios

Isabella Valverde - 06 de junho de 2024

Arraiá das Minas é atração deste domingo (09), em Goiânia. (Foto: Reprodução/@feiradasminasgyn)

A melhor época do ano chegou trazendo muitas festas para que os goianos possam aproveitar o período junino da melhor maneira.

Comida típica, muita música e aquele clima gostoso prometem aquecer os goianos nesses dias frios. Então, o Agenda Portal 6 está chegando com as melhores atrações para não ficar de fora do festejo.

Para aqueles que estão por Anápolis, e não perdem um bom arraiá, o final de semana será repleto de barraquinhas nos mais diversos pontos da cidade.

Alguns pontos com programação social e muita comida boa são: Paróquia São Francisco, Paróquia Santo Antônio, Santuário Santo Antônio e Paróquia São João Evangelista.

Ainda nesse clima gostoso de festa, no domingo (09), os goianos poderão curtir Goiânia da melhor forma, com o Arraiá das Minas. O evento está marcado para acontecer no Martim Cererê, a partir das 15h.

Para agradar todos os públicos, o festejo será dividido em três áreas distintas, sendo elas: cultural, zen e familiar. Aqueles que não querem perder podem garantir as entradas por meio do site oficial da Feira das Minas.

Também quer garantir uma comida deliciosa, mas com um toque especial da Itália? Então a pedida certa é o Festival Italiano de Nova Veneza.

A festa já teve início e seguirá até domingo, contando todos os dias com uma programação repleta de opções para aproveitar.

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: