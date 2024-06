Maionese verde de lanchonete: é fácil de fazer e leva poucos ingredientes

Muitas pessoas evitam comer o molhinho verde por ser muito calórico, mas essa versão vai te impressionar

Magno Oliver - 06 de junho de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / Gigi.gabriotti)

Atire o primeiro hambúrguer quem não gosta de uma boa maionese verde como acompanhamento de um sanduíche, não é mesmo?

A queridinha se tornou popular e mais pedida nos estabelecimentos que servem refeições e lanches, principalmente hamburguerias e lanchonetes.

Mas você sabe como fazer uma maionese verde raiz, daquelas bem gostosas? Um vídeo bombou nas redes sociais e trouxemos a receita para que você possa replicar em casa.

Maionese verde de lanchonete: é fácil de fazer e leva poucos ingredientes

O canal no Instagram da @gigi.gabriotti bombou muito com uma receita de maionese verde raiz, que os seguidores salvaram para fazer em casa.

Ingredientes da receita:

1 xícara de salsinha;

1 dente de alho;

150 ml de leite;

Óleo gelado (deixe alguns minutos na geladeira antes de fazer a receita);

Pitadas de sal e/ou pimenta-do-reino a gosto.

Como preparar?

Bata todos os ingredientes no liquidificador, com exceção do óleo. Logo depois, coloque aos poucos o óleo em pequenos fios até engrossar a mistura.

Por fim, a cozinheira reforça que é importante que ele esteja gelado, heim!

A dica é usar a maionese como acompanhante em lanches rápidos, salgados, sanduíches e afins, substituindo as maioneses altamente processadas que compramos nos mercados e lojas.

Não deixe armazenada na geladeira por muito tempo. O ideal é fazer a quantidade certa para comer apenas na ocasião.

Assim, confira o vídeo completo com a dica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐨𝐭𝐭𝐢 | 𝐑𝐞𝐜𝐞𝐢𝐭𝐢𝐧𝐡𝐚𝐬 & 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐲𝐥𝐞 ✨ (@gigi.gabriotti)

E aí, você curtiu esse conteúdo? Então, leia essas outras matérias que separamos para você e surpreenda-se:

Maionese caseira sem óleo e ovo cru: aprenda a fazer essa delícia

O jeito correto de fazer batata frita na Air Fryer (deixa crocante por fora e macia por dentro

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias!