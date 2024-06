Operação que teve Denes Pereira como alvo teve início em julho de 2023

Grupo burlava licitações realizando ata de registro de preço em outros municípios

Pedro Hara - 06 de junho de 2024

Delegado Francisco Lippari durante entrevista coletiva. (Foto: Pedro Hara/Portal 6)

Titular da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (DECCOR), Francisco Lippari deu mais detalhes nesta quinta-feira (06), sobre a Operação Transata, deflagrada na manhã da última quarta-feira (05).

Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, sendo um deles contra Denes Pereira (SD), então secretário de Infraestrutura da capital. A celebração de 07 contratos entre a Prefeitura de Goiânia e as empresas investigadas também estão sob suspeita.

Segundo Lippari, a apuração iniciou-se em julho de 2023, após a denúncia de que uma empresa que possuía contrato de R$ 4 milhões com o Paço Municipal, estava registrada no nome de um funcionário, utilizado como laranja. A prática caracteriza crime de falsidade ideológica.

O modus operandi do grupo funcionava da seguinte forma: ao invés de realizar licitação própria, era solicitada a tomada de preços especial. Na prática, a Prefeitura de Goiânia entrava em contato com prefeituras de outros municípios para pedir documentos de processos licitatórios semelhantes – sendo eles Araxá (MG), Canarana (MT), Campo Grande (MS), Pesqueira (PE) e Vitória da Conquista (BA).

“Como regra, sabemos que as contratações devem ser feitas por meio de licitação em alguma modalidade escolhida pela Administração Pública, mas também há a possibilidade de adesão a ata de registro de preços de outros entes. Nesse caso específico, nós vimos que a adesão a essas atas foi uma forma de burlar a necessidade de realização de processo licitatório. E com isso foi favorecido esse grupo empresarial que em tese está envolvido nesse esquema de registro de empresas em nome de laranjas”, explicou o delegado.

A partir de agora a investigação vai se debruçar sobre os documentos apreendidos durante a operação e as quebras de sigilo bancário e fiscal dos envolvidos. Só será possível saber o papel de cada um no esquema após a conclusão do inquérito.