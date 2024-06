Felipe Titto, Arthur Aguiar e Pyong Lee participam de evento estratégico em Anápolis

Congresso será realizado entre os dias 14 e 16 de junho e vai reunir grandes nomes do ramo empresarial

Thiago Alonso - 07 de junho de 2024

Felipe Titto, Arthur Aguiar e Pyong Lee (da esquerda para a direita) serão palestrantes no CONEGO (Montagem: Captura/Redes Sociais)

Com foco em empreendedorismo e networking, Anápolis receberá, entre os dias 14 e 16 de junho, a 9ª edição do Congresso Empresarial Goiano (CONEGO), realizado no Centro de Convenções do município, no bairro Viviam Parque 2ª Etapa.

Essa será a maior edição do evento, que contará com diversos palestrantes, passeando entre temas como comunicação, oratória, liderança, marketing, gestão do tempo e produtividade.

Alguns dos nomes confirmados na conferência são: Felipe Titto, Pyong Lee, Arthur Aguiar, Fabrício Werdum e Aline Salvi, assim como outras grandes personalidades do empreendedorismo brasileiro.

Além das apresentações, também serão realizadas rodadas de negócios e mentorias empresariais.

Também serão disponibilizadas, durante todos os três dias de evento, salas de podcast, espaço de massagem e até mesmo brinquedotecas, a fim de auxiliar os pais que estiverem com crianças.

Os interessados em participar do CONEGO já podem adquirir os ingressos, que estão à venda por meio do site do evento.