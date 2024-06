Troféu Excelência chega na quinta semana com as categorias: Melhor floricultura, cafeteria e escola de Ensino Médio

Anapolinos podem indicar os estabelecimentos preferidos a partir do preenchimento de um formulário disponibilizado no canal do WhatsApp do Portal 6

Gabriella Licia - 07 de junho de 2024

Após o período de indicações, a votação para o Troféu Excelência será realizada por meio do canal do WhatsApp do Portal 6. (Foto: Portal 6)

O Troféu Excelência continua acontecendo e, nesta quinta semana de premiação, os anapolinos poderão escolher os melhores nas categorias: floricultura, cafeteria e escola de Ensino Médio.

As indicações são realizadas por meio de consulta pública, a partir do preenchimento de um formulário disponibilizado no canal do WhatsApp do Portal 6.

A premiação é transparente e livre, permitindo assim que a população expresse a opinião e indique os estabelecimentos preferidos de Anápolis.

O formulário ficará disponível no canal do WhatsApp do site até segunda-feira (10). Após esse período, os três mais indicados serão selecionados para o processo de votação, que também acontecerá dentro da plataforma de mensagens.

O vencedor de cada categoria será contemplado com um troféu personalizado, além de ter uma matéria publicada no site do Portal 6.

Corra e indique seus preferidos!

O regulamento para participar das indicações pode ser consultado de forma simples, clicando aqui!