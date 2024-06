Você pode perder todas as conversas: veja se seu iPhone vai ficar sem WhatsApp em junho

35 modelos deixarão de suportar o app e a decisão pretende melhorar a segurança e a eficiência da ferramenta

Magno Oliver - 07 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube/Daniel Zaara)

A partir do dia 06 de junho deste ano, os donos de celulares de fabricações mais antigas não poderão mais usar o mensageiro WhatsApp para se comunicar com as pessoas.

De acordo com informe publicado pela Meta, o fim do suporte de segurança e atualizações necessárias será iniciado por conta da idade avançada de algumas fabricações já obsoletas.

A lista inclui diversos modelos com o sistema operacional Android, como Motorola, Lenovo, Huawei, Xiaomi, LG, Sony e Samsung, além de alguns iPhones.

Assim, com a mudança, os usuários deverão atualizar o celular. Caso o aparelho não seja mais compatível com o sistema operacional, será necessário fazer o backup da conta do WhatsApp para salvar contatos e mensagens, além de transferir a conta para um aparelho mais moderno.

Conforme a própria companhia, todos os donos de celulares afetados pela mudança já foram avisados.

De acordo com a Meta, dispositivos com Android5 Lollipop ou inferior, como Android 4.1, terão problemas de compatibilidade por conta da exigência de recursos de softwares mais sofisticados para o bom funcionamento.

Ainda segundo o comunicado, a decisão pretende melhorar a segurança e a eficiência da ferramenta, o que exige uma adaptação às capacidades técnicas que só dispositivos mais modernos podem oferecer.

Ao todo, 35 modelos deixarão de suportar o aplicativo, incluindo alguns iPhones. Confira quais celulares da Apple serão afetados:

iPhone 6S;

iPhone SE;

iPhone 6S Plus;

Iphone 5;

Iphone 6.

Celulares Android que não terão WhatsApp:

Celulares Samsung

Samsung Galaxy Núcleo;

Samsung Galaxy Tendência Lite;

Samsung Galaxy Ás 2;

Mini Samsung Galaxy S3;

Samsung Galaxy Tendência II;

Capa Samsung Galaxy X 2;

Celulares Huawei

Huawei Ascend Companheiro;

Huawei Ascend G740;

Huawei Ascend D2;

Celulares LG

LG Optimus L3 II Duplo;

LG Optimus L5II;

LG Optimus F5;

LG Optimus L3II;

LG Optimus L7II;

LG Optimus L5 Duplo;

LG Optimus L7 duplo;

LG Optimus F3;

LG Optimus F3Q;

LG Optimus L2II;

LG Optimus L4II;

LG Optimus F6;

LG promulgar;

LG Lúcido 2;

E por fim, LG Optimus F7.

