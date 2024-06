Zumm Delivery integra inteligência artificial na plataforma e promete revolucionar serviço de entrega

Empresa responsável por facilitar a chegada dos produtos até os consumidores finais enfatiza a facilidade que a tecnologia proporciona

Gabriella Licia - 07 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

A Zumm Delivery tem uma novidade para as pessoas e empresas que desejam facilidade na hora de entregar o produto ao cliente.

Trata-se da integração com o Anota AI. Esta parceria promete transformar a maneira como as empresas gerenciam seus pedidos e entregas, proporcionando uma solução automatizada e eficiente.

Como Funciona a Integração?

Integrar o Anota AI com a Zumm Delivery é simples e intuitivo. Com poucos passos, as empresas configuram seus sistemas para que todos os pedidos recebidos pelo Anota AI sejam automaticamente despachados para a plataforma de entregas da Zumm. Isso significa que, ao receber um pedido, ele já será preparado e encaminhado para um entregador, otimizando tempo e recursos.

Benefícios da Integração

Redução de custos: A integração reduz significativamente os custos operacionais ao minimizar a necessidade de pessoal para gerenciar os pedidos manualmente. Além disso, a automatização ajuda a evitar erros que podem resultar em custos adicionais;

Automatização completa: A automatização elimina a necessidade de inserir manualmente cada pedido no sistema de entregas;

Economia de tempo e recursos: Os funcionários podem se concentrar em outras tarefas críticas, sabendo que os pedidos estão sendo gerenciados e entregues de forma eficiente;

Maior controle e transparência: A integração permite que as empresas acompanhem em tempo real o status dos pedidos e entregas, oferecendo maior transparência e controle sobre o processo.

A integração entre o Anota AI e a Zumm Delivery é uma solução poderosa para empresas que buscam otimizar seus processos de entrega e melhorar a satisfação dos clientes. Esta parceria representa um avanço significativo na gestão de entregas. Cadastre sua empresa na Zumm Delivery e experimente os benefícios desta integração inovadora.

Para mais informações sobre como integrar sua empresa, acesse o site ou entre em contato através do WhatsApp: (62) 8651-0948.