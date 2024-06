Bebê morre atropelado enquanto tio manobrava carro, em Aparecida de Goiânia

Menino chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu

Thiago Alonso - 08 de junho de 2024

Fachada do Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia. Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Um bebê, de 2 anos, morreu na manhã deste sábado (08), após ser atropelado pelo tio, que manobrava o carro no Setor Conde dos Ventos, em Aparecida de Goiânia.

Na ocasião, o pequeno teria ido para a frente do veículo, e o tio, sem perceber a presença dele, deu partida e o atropelou.

Desesperados, familiares socorreram a vítima e a levaram para o Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Caio Louzada (HEAPA), a cerca de 2 km dali.

No hospital, a equipe médica teria informado que o garotinho precisaria ser transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) devido à gravidade do caso.

No entanto, no caminho os socorristas teriam decidido retornar ao HEAPA, pois a transferência era inviável devido ao estado delicado do menino.

Apesar dos esforços médicos, o bebê faleceu após cerca de 30 minutos retornar a unidade de saúde.