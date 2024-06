Dona Ruth revela novo negócio em homenagem a Marília Mendonça em Goiânia

Durante retorno, Dona Ruth foi vítima de uma grave colisão e teve duas costelas quebradas

Gabriella Pinheiro - 08 de junho de 2024

Dona Ruth foi pela primeira vez a um show após o falecimento da filha. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Apesar do susto que resultou em duas costelas quebradas em decorrência de um grave acidente com um caminhão, em São Paulo (SP), a ida de Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, até a capital paulista tinha um propósito nobre focado na filha, que faleceu no 05 de novembro de 2021 em um acidente de avião.

Em entrevista ao Fofocalizando, ela conta que foi até o estado para comprar roupas no Brás – bairro conhecido pelo comércio popular – porque abrirá uma loja com peças plus size em Goiânia.

De acordo com ela, a inspiração foi a própria filha, Marília, que, quando estava com sobrepeso, sentia dificuldades em encontrar roupas do tamanho dela.

“É em homenagem a Marília e a mim também, que sou GG. Tenho muita dificuldade de achar roupa em Goiânia, e eu decidi abrir essa loja. A gente que gosta e trabalha, gosta de colocar a mão na massa. Eu vim de carro para colocar as peças”, explicou ela.

Apesar de ter confirmado a abertura do negócio, Dona Ruth não informou mais detalhes da unidade – que deverão ser divulgadas em breve nas redes sociais dela.

Acidente

A situação aconteceu na noite de quarta-feira (05), quando ela, juntamente com o marido, Deyvid Fabrício, a sogra e duas amigas haviam feito uma ida até o estado, mas retornavam para Goiânia, onde moram, em um veículo alugado.

Ao Fofocalizando, ela conta que estava em uma via e que o sinal estava estragado. Ao tentar percorrer o caminho, um caminhão teria passado em alta velocidade e acertado o veículo.

“Foi um acidente grave, o sinal estava estragado, a gente foi passando devagarzinho e o caminhão veio em alta velocidade e pegou a gente em cheio. Eu vi a morte”, disse abalada.

Ela teve duas costelas quebradas e passou a madrugada de quinta-feira (06) realizando exames, mas foi liberada logo em seguida e retornou para Goiânia. Ninguém além dela sofreu ferimentos graves.

“Estou bem, foi um grande susto, mas graças a Deus. Deus estava presente como sempre na nossa vida”, disse ao portal Leo Dias.