Goianão 2024 de truco já tem data para começar; saiba como se inscrever

Interessados devem montar equipe com pelo menos 14 jogadores para disputar por premiações em dinheiro

Davi Galvão - 08 de junho de 2024

Em Goiás, o famoso truco conta com uma federação própria. (Foto: Reprodução/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

Poucas coisas são tão características na vida boêmia dos goianos quanto um churrasco, cerveja e, é claro, o tradicional truco. Normalmente disputado em mesas de boteco, ao som de clássicos do sertanejo e dos ocasionais gritos e provocações, o jogo conquistou espaço na cultura do estado.

Porém, apesar de tão popular, muitos desconhecem que, em Goiás, a modalidade conta até mesmo com uma federação, que constantemente organiza campeonatos e copas com premiações em dinheiro.

Inclusive, a maior competição de truco no estado, está bem próxima de acontecer, com a chegada da nova edição do Campeonato Goiano de Truco, o Goianão 2024, que renderá prêmios em dinheiro para as três primeiras colocações – cujos valores ainda não foram divulgados.

Previsto para ter início no dia 21 de julho, a competição já está com as inscrições abertas. As equipes devem ser compostas por, no mínimo, 14 jogadores, além dos reservas, que disputarão as partidas em sete mesas simultaneamente.

Para exemplificar, em um embate entre dois times, uma dupla se sentará em cada uma das mesas, totalizando 28 praticantes.

Vence a equipe que, dentre todas, ganhar seis quedas primeiro, sendo uma cada uma equivalente a três jogos de 13 tentos.

Para se inscrever, o representante do time deve entrar em contato com a Federação e informar os dados de todos os participantes, a fim de vinculá-los ao órgão, de forma gratuita, sendo necessário efetuar apenas o pagamento da taxa de inscrição. Para este ano, a organização espera de 24 a 28 equipes participantes.

Os jogos funcionarão no sistema de chaves, com as equipes vencedoras progredindo no escalonamento. Quanto ao local, cada time poderá sugerir uma opção, que pode ser disputada inclusive em bares, desde que cumpram as normas do regulamento.

Para se inscrever ou sanar dúvidas, os interessados podem entrar em contato com o WhatsApp (62) 99212-6951.

Federação

Desde 1981, a Federação Goiana de Truco atua com o propósito de democratizar, oficializar e atrair membros para competições, que, ao contrário dos jogos em botecos, tem algumas diferenças importantes.

Quem conta mais sobre o assunto é o presidente da federação, Tallison Gomes, que, em entrevista ao Portal 6, explicou um pouco mais sobre as regras das partidas federadas.

“Em muitos aspectos é bastante parecido. Ainda pode bater na mesa, gritar ‘truco’, ‘seis’, provocar o adversário, chamar de marreco, pato, pode blefar, mas agora tem coisas que já saem das regras. Não pode, por exemplo, usar palavras de baixo calão durante os jogos, nem ofender a integridade de quem está na mesa”, exemplificou.

Além disso, durante os jogos, não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas, justamente para não atrapalhar os campeonatos, além de que o público deve respeitar a distância da mesa, não ficando “colados” nos jogadores.

“O principal legado da federação é a profissionalização do truco, estamos em busca do reconhecimento como esporte e para isso é necessário que seja algo com respeito, cordialidade, algo que acontece nas partidas de truco federadas, que são muito bem organizadas”, destacou.