Jovem que realizou sonho de comprar um carro mostra conversa com amiga e alerta: “fique longe de pessoas assim”

No print, colega aparenta não estar tão feliz pela conquista da conhecida

Gabriella Pinheiro - 08 de junho de 2024

O sonho de comprar um carro idealizado por uma jovem acabou viralizando na internet por um motivo um tanto surpreendente: a inveja. Isso porque, ao compartilhar a conquista, ela foi abordada por uma amiga que, aparentemente, não ficou tão satisfeita com a conquista da colega.

Na conversa que ocorreu pelo WhatsApp e foi compartilhada nas redes sociais, a colega manda uma foto de um carro com um laço e questiona se a parceira havia comprado o veículo, o que é confirmado com ela.

Logo em seguida, ela pergunta como a menina conseguiu comprar um carro ou quem deu de presente para ela, uma vez que a jovem não tinha dinheiro.

“Amiga porque você nem tem dinheiro. A gente te chama para sair e você nunca compra nada, nunca sai para nada, nunca ajuda em um rodízio”, diz.

Após a fala, ela então afirma que busca economizar dinheiro e evita gastar em coisas que não vê futuro.

No decorrer do bate-papo, a “amiga” ainda tenta sondar a nova detentora do carro sobre o valor das parcelas do automóvel, mas, no fim, não consegue obter a informação sobre a quantia.

“Amiga isso não importa não. O importante é se virar para pagar agora”, responde.

Não o bastante, e na tentativa de diminuir a conquista da amiga, a mulher ainda indica que o carro ingere bastante gasolina e que o valor da manutenção deve ser elevado.

“Pois é, mas já pensou? É melhor do que andar de ônibus, amiga. Você usa uber moto, né? É pior, eu acho. O carro a gente se vira para pagar só é saber guardar dinheiro”, completa.

Por fim, a amiga ainda diz que está feliz pela conquista da colega e ainda orienta para que a mesma não bata o carro.

“Fique longe de pessoas assim”, diz a legenda do vídeo.

Veja o vídeo:

