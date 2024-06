O peso ideal que uma picanha deve ter, segundo cientistas

Estudo aponta quantia específica necessária para que carne seja classificada como tal

Gabriella Pinheiro - 04 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/ Fogo e Brasa no Quintal/Youtube)

Uma picanha assada, no ponto e com sabor é um prato que arranca suspiros na mesa dos brasileiros na hora do tradicional churrasco.

Mesmo sendo considerada uma peça quase obrigatória nesse tipo de evento, a carne é ainda envolta de mitos. Um deles, por exemplo, diz respeito ao peso ideal que a picanha deve ter.

Quer saber qual é? Leia a matéria até o final e descubra.

O peso ideal que uma picanha deve ter, segundo cientistas

Um estudo realizado pela Universidade de Campinas (Unicamp), trouxe a verdade sobre uma informação que ainda segue sendo uma incógnita para os amantes da picanha: o peso.

Afinal, é verdade que o corte mais popular do Brasil deve ter um peso ideal e que não pode ser maior que 1,2 kg, uma vez que, caso seja, você estará comprando parte do coxão duro ao preço de picanha? Bom, há uma resposta para isso.

Conforme explica o doutor em tecnologia de alimentos e professor da Universidade de Campinas (Unicamp), Sérgio Pflanzer, o corte é feito de maneira meticulosa por meio de marcadores anatômicos específicos.

Critérios como a localização das veias e a extremidade do osso ísquio da pelve são algumas das regras usadas para distinguir o que é uma picanha e um coxão duro.

Por isso, segundo o especialista, o ideal é que a proporção de peso da picanha seja de aproximadamente 1% do peso total da carcaça.

Um exemplo é que um animal que pesa 500 kg, com uma carcaça de 270 kg, tenha um peso total da picanha de 2,7 kg, distribuindo entre duas picanhas de cada lado do animal.

Normalmente, cada peça da carne pesa 1,3 e 1,4 kg, podendo chegar até 1,7 kg em animais maiores.

Em caso do gado brasileiro médio, o peso da picanha varia de 1 kg a 1,3 kg.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!