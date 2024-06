Márcia Sensitiva dá dica de ouro para quem joga na loteria e nunca ganha

"esfrega as mãos nisso e com uma caneta você vai e faz o seu jogo. É grana.", diz a sensitiva

Magno Oliver - 08 de junho de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/ previsaomistica)

Ganhar um prêmio milionário na loteria é o sonho de muitos brasileiros, hoje em dia. O que ninguém te conta é a probabilidade disso acontecer que é de uma em 50 milhões de chances.

Assim, mesmo ignorando a ciência, as pessoas costumam se apegar a truques, simpatias e dicas caseiras para tentar faturar a graninha do sorteio.

Dessa forma, na tentativa de ajudar os seguidores a conquistarem o tão sonhado prêmio da mega-sena, a famosa Márcia Sensitiva viralizou nas redes sociais com um dica quente.

O perfil no Instagram da @previsaomistica postou uma dica da Márcia Sensitiva que bombou nas redes sociais e os internautas gostaram bastante.

O segredo, segundo ela, é açúcar e canela. Misturar os dois ingredientes, passar nas mãos e depois fazer o jogo no papel ainda com as mãos sujas da mistura.

O motivo, segundo explica a sensitiva, é que o sol é representado pela canela e isso significa grana.

“Uma dica para você que faz jogo, né. Jogo na loto, jogo do bicho, essas coisas. Canela e açúcar. Faz uma misturinha, esfrega as mãos nisso e com uma caneta você vai, com a mão toda suja da mistura, e faz o seu jogo. Com a mão suja. É o sol, né. Assim, a canela representa o sol, é grana.”, diz ela no vídeo.

Por fim, confira o vídeo completo da dica:

