Motorista é arremessado para fora de carro após capotamento na BR-060

Veículo era ocupado por quatro passageiros, sendo um deles uma criança de apenas 08 anos

Augusto Araújo - 08 de junho de 2024

Carro saiu da pista e capotou no km 212 da BR-060. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente na rodovia BR-060, em trecho entre a cidade de Guapó e o distrito de Posselândia, na manhã deste sábado (08), deixou quatro vítimas em situação preocupante.

O caso ocorreu por volta das 10h45. O carro onde estavam três adultos e um garoto, de 08 anos, teria saído da pista e capotado, na altura do km 212.

O automóvel acabou tombando de cabeça para baixo durante o episódio. Além disso, o condutor acabou sendo ejetado para fora do veículo.

Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com várias fraturas pelo corpo. Posteriormente, precisou ser levado por transporte aéreo para uma unidade hospitalar, em estado grave.

Já um dos passageiros adultos foi encontrado dentro do veículo, com diversas lesões e sentindo dores lombares, no tórax e ferimentos no rosto. Ele foi retirado pela equipe de resgate e foi encaminhado para o Hospital Estadual de Trindade (Hetrin).

Além dele, a criança se queixou de dores no braço esquerdo e na cabeça. Ela também foi para a unidade de saúde de Guapó.

Por fim, o outro adulto envolvido na ocorrência foi atendido pelos socorristas com escoriações pelo corpo, mas consciente e foi encaminhado para o hospital do município.