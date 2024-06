Homem é preso em Anápolis, após furtar galinhas do irmão durante a madrugada

Conforme a vítima, esta não foi a primeira vez que o familiar cometeu o crime, sendo então registrada a denúncia

Da Redação - 09 de junho de 2024

Suspeito teria furtado duas galinhas, mas foi encontrado após a fuga com apenas uma em mãos. (Foto: Reprodução)

Um caso um tanto inusitado foi registrado na Central de Flagrantes de Anápolis durante a madrugada deste domingo (09), terminando com a prisão de um homem, de 49 anos.

Acontece que o suspeito foi denunciado pelo próprio irmão, após ter invadido a residência do familiar, no bairro Recanto do Sol, para furtar algumas galinhas.

Tudo teria acontecido por volta de 01h, quando o sobrinho do autor se encontrava em casa e ouviu um barulho estranho vindo do quintal do imóvel.

Assustado, ele decidiu ver o que estava acontecendo, encontrando o tio de forma suspeita, com duas galinhas nas mãos. Ao perceber a presença do familiar, o homem começou a correr, fugindo do local.

O sobrinho então decidiu ligar para o pai e, juntos, foram atrás do suspeito, o encontrando posteriormente com apenas um dos animais furtados.

Pai e filho então conseguiram recuperar uma das galinhas e decidiram acionar a Polícia Militar (PM) para resolver a situação.

Com a corporação no local, a vítima decidiu que iria registrar a denúncia, já que esta não era a primeira vez que o irmão invadia a residência para cometer furtos.

Os militares então realizaram patrulhamento e conseguiram identificar o suspeito nas proximidades do Feirão do Recanto do Sol. O homem foi abordado e encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.