Motorista é morto durante tiroteio em Vila Propício e principal suspeito é vereador

Além da vítima fatal, outro jovem também foi vítima dos disparos

Davi Galvão - 09 de junho de 2024

Adão Adolfo Vieira não resistiu aos disparos e veio a óbito. (Foto: Reprodução)

Após um tiroteio na zona rural, próximo ao município de Vila Propício, região Central de Goiás, ocorrido neste sábado (08), testemunhas apontaram que o principal suspeito do incidente seria justamente um vereador da cidade.

Uma das vítimas, Adão Adolfo Vieira, de 40 anos, veio a óbito após ser alvos dos disparos, enquanto estava conduzindo um carro.

Diante da denúncia do ocorrido, as autoridades foram até o local e encontraram o corpo dentro do veículo, completamente ensanguentado.

Ainda na cena, a Polícia Militar (PM) conversou com um jovem, de 28 anos, que também foi atingido pelos tiros.

De acordo com o jovem, Adão estava conduzindo o automóvel quando um vereador, proprietário de um supermercado na cidade, efetuou os disparos contra os ocupantes do carro.

Ainda não se sabe os detalhes que teriam iniciado a confusão ou a identidade do suposto vereador.

O corpo de Adão foi deixado sob os cuidados do Instituto Médico Legal (IML) e o caso segue sendo investigado pela (PC).