Jovem causa terror ao destruir móveis na casa da irmã e ameaçar vizinha com tijolo na Grande Goiânia

Diante da agressividade do suspeito, policiais precisaram contê-lo com um taser

Natália Sezil - 29 de março de 2025

Móveis ficaram destruídos após a confusão. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 28 anos, causou o terror na casa da própria irmã gestante, de 27 anos, ao destruir diversos móveis neste sábado (29), no Setor Maysa, em Trindade, Região Metropolitana de Goiânia.

A confusão teve início quando o suspeito chegou na casa, após sair para beber no dia anterior. Exaltado, ele teria começado a danificar várias coisas pela residência.

Imagens feitas no local mostram a gravidade dos estragos. Janelas e azulejos quebrados, o sofá revirado e eletrodomésticos jogados no chão são apenas algumas das avarias.

Diante do barulho, uma vizinha acionou a Polícia Militar (PM). Ela também acabou sendo envolvida na confusão, uma vez que o jovem teria invadido a casa dela, onde estava com a família, e jogado um tijolo nela.

Ao chegarem no local, os policiais se depararam com a agressividade do suspeito, que ainda resistia à abordagem.

O jovem teria se mostrado bastante exaltado, proferindo ameaças e palavrões contra as autoridades.

Por isso, ele precisou ser contido com o uso de um taser – equipamento que dá choques elétricos – para ser encaminhado à delegacia.

Formalmente registrado, o caso deve seguir sob responsabilidade da Polícia Civil (PC), que tomará as providências cabíveis.

