Saiba locais que os motoristas mais ganham multas em Anápolis e quais as infrações mais frequentes

Diretor de fiscalização do CMTT, Max Lânio, forneceu um levantamento com as principais causas de multas e os locais mais frequentes

Samuel Leão - 09 de junho de 2024

Radar de limite de velocidade. (Foto: Divulgação)

Ao trafegar pelas ruas da cidade, os motoristas, seja por distração, pressa ou até intencionalmente, às vezes cometem infrações que resultam em multas. Entre as diversas possibilidades de violações, algumas se destacam pela frequência com que ocorrem.

Certas regiões da cidade também registram esses incidentes com maior regularidade e, em Anápolis, algumas avenidas são notórias por essas infrações.

Ao Portal 6, o diretor de fiscalização da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), Max Lânio, forneceu um levantamento com as principais causas de multas e os locais onde ocorrem com mais frequência.

Liderando o ranking está o excesso de velocidade, registrado de maneira recorrente tanto em vias lentas quanto em avenidas.

Em segundo lugar, encontra-se o avanço de sinal vermelho, detectado por câmeras de segurança e agentes de trânsito. Essa infração, inclusive, pode resultar em colisões e acidentes em cruzamentos.

A terceira causa é a parada sobre a faixa de pedestre, que tem crescido nas estatísticas. Na sequência estão o uso de celular ao volante e o estacionamento em local proibido, respectivamente.

Quanto as regiões mais recorrentes para essas infrações, o diretor destacou, em primeiro lugar, a Avenida Brasil, tanto na região Sul quanto na Norte. Em seguida, a Avenida Pedro Ludovico foi apontada como a segunda via com maior incidência.

Em terceiro lugar está a Avenida Universitária, outro ponto de grande circulação, seguida pela Avenida JK. Quanto aos bairros com maior número de multas, Max destacou o Jundiaí e a região central.