Criminosos entram em tiroteio com a polícia após serem flagrados roubando carro em Jaraguá

Câmeras de segurança registraram momento em que assaltantes abordam dono do veículo de forma agressiva

Thiago Alonso - 10 de junho de 2024

Câmeras de segurança registraram a ação dos suspeitos. (Foto: Reprodução)

Dois homens foram presos no fim da noite deste domingo (09), após se envolverem em um tiroteio com a Polícia Militar (PM), na BR-153, no município de Jaraguá, sentido Ceres, na região Central de Goiás.

Os suspeitos estavam em um carro no Setor Aeroporto quando abordaram violentamente e roubaram um veículo modelo Saveiro, conforme mostram imagens de segurança de um estabelecimento próximo.

Sob posse do automóvel, eles partiram rumo à rodovia, quando, a essa altura, a PM já havia identificado os suspeitos nas proximidades de um antigo posto de combustível.

Percebendo a presença dos policiais, os suspeitos teriam fugido, iniciando uma perseguição por parte das autoridades. Durante a confusão, os supostos criminosos teriam até mesmo disparado contra as viaturas militares, que revidaram.

Em certo momento, eles teriam saídos dos veículos, se adentrando em uma área de mata próxima ao local.

Logo, em um trabalho conjunto das PMs de Jaraguá e Ceres, dois dos suspeitos foram capturados e detidos.

O veículo roubado, por sua vez, foi recuperado e entregue ao proprietário, que registrou o caso.

Agora, a Polícia Civil (PC) seguirá com as investigações sobre o crime, assim como a identificação de possíveis envolvidos na ocorrência.