Confusão por conta de sandálias Havaianas termina em pancadaria em boate no Setor Marista

Vítima relatou ter sido agredida com socos e chutes pelo segurança do local

Davi Galvão - 28 de março de 2025

Camiseta do cliente ficou com marcas das agressões. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada após uma confusão entre um segurança e clientes barrados na entrada de uma boate, no Setor Marista, em Goiânia, na madrugada desta sexta-feira (28).

Ao chegar no local, a equipe foi informada que a briga teria começado após um grupo de amigos ter sido impedido de entrar no estabelecimento porque estariam utilizando Havaianas.

Durante o bate boca, um homem, de 33 anos, que estava com o grupo, teria pedido que o gerente fosse chamado, mas teve o pedido negado, o que apenas escalou a situação.

Ainda de acordo com o cliente, o segurança teria então avançado contra ele, lhe desferindo socos e chutes. Como o segurança não estava mais no local e o responsável pelo estabelecimento não pôde fornecer os dados do profissional, a equipe não conseguiu ouvir o outro lado da história.

Diante dos fatos, o cliente foi encaminhado a delegacia, sendo que a Polícia Civil (PC) relatou que o mesmo chegou bastante alterado e com comportamento agressivo, até o momento em que conseguiu fazer o exame de corpo de delito.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades.