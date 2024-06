Marconi Perillo e Hélio Lopes se reúnem com Bertiê Magalhães

Busca por apoio e possível indicação da vice do pré-candidato do PSDB foram pautas do encontro

Pedro Hara - 10 de junho de 2024

Marconi Perillo e Hélio Lopes estiveram com Bertiê Magalhães em busca de apoio. (Foto: Divulgação/Elvis Diovany e Reprodução. Montagem: Portal 6)

Rápidas apurou que Marconi Perillo (PSDB) e Hélio Lopes (PSDB) reuniram-se com Bertiê Magalhães, presidente do campo Anápolis do Ministério Madureira, uma das principais denominações evangélicas da cidade.

A pauta do encontro foi o apoio do pastor ao pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Anápolis. Vice-prefeito, Márcio Cândido (PSD) também integra o ministério.

Também houve conversas para haver indicação da vice de Hélio Lopes. Filha de Bertiê e presidente municipal do Podemos, Raquel Antonelli está entre as cotadas para integrar a chapa.