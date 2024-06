Portal 6 realiza painel de discussão para abordar com especialistas o futuro de Anápolis

Conversas serão ao vivo e participantes abordarão diversos temas que são fundamentais para o bom desenvolvimento do município

Isabella Valverde - 10 de junho de 2024

Luiz Antônio, Antônio Zayek, Joaquim Parada e Fernanda Mendonça são os primeiros convidados. (Foto: Montagem)

Em parceria com o Studio Sigma, o Portal 6 inicia nesta segunda-feira (10) o Painel de Discussão: Futuro de Anápolis, voltado para discutir o cenário da cidade nas eleições municipais que ocorrem neste ano.

Na ação serão debatidos os principais desafios e oportunidades nas áreas de Educação, Saúde, Infraestrutura Urbana, Desenvolvimento Econômico e Mobilidade.

O painel de discussão será realizado nos dias 10, 11 e 12 de junho, a partir das 19h30.

Mediado pela jornalista Rafaella Soares, diretora de Conteúdo do Portal 6, o painel será dividido em cinco eixos distintos, que são eles: Infraestrutura e Mobilidade Urbana, nesta segunda (10); Educação e Saúde Pública, na terça-feira (11); e Desenvolvimento Econômico, na quarta-feira (12).

Neste primeiro momento, para falar sobre Infraestrutura e Mobilidade Urbana, serão recebidos Luiz Antônio Oliveira Rosa e Antônio El Zayek. Já os convidados a falar sobre Mobilidade Urbana são Fernanda Mendonça e Joaquim Parada.

O Painel de Discussão: Futuro de Anápolis será transmitido ao vivo para os anapolinos, por meio do canal do YouTube do Portal 6. Os participantes serão divulgados nos dias de cada conversa.

Conheça mais sobre os participantes desta segunda-feira (10):

Luiz Antônio Oliveira Rosa

Luiz Antônio Oliveira Rosa é Arquiteto e Urbanista, especialista em Gestão da Construção de Edificações e em Tecnologia da Construção Social.

Atualmente, é presidente do Sindicato das Indústrias da Construção e Mobiliário de Anápolis (SINDUSCON), vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA) e vice-presidente do Serviço Social da Indústria da Construção (SECONCI).

Sócio diretor da LARCH Arquitetos Associados e da Egrégora Construtora, também atua como membro do conselho de administração e conselho fiscal da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Antônio El Zayek

Antônio El Zayek é Médico Veterinário e Ambientalista, pós-graduado em Designer Ambiental pelo Instituto de Permacultura (IPEC).

Com um currículo extenso, atuou como Diretor de Recursos-Hídricos, Preservação e Conservação Ambiental na Prefeitura de Anápolis entre 2017 e 2018, ocasião em que desenvolveu o Programa Pró-Água, ganhador do Prêmio CREA de Meio Ambiente (Oscar do Meio Ambiente).

Zayek também já foi convidado para palestrar na Organização das Nações Unidas (ONU), em 2018, e para participar do Prêmio do Banco Mundial em Nova York (EUA). Além disso, também foi selecionado para participar como um dos coordenadores do Projeto ANDUS (Apoio à Agenda Nacional de Desenvolvimento Sustentável) do Governo Federal.

Ele é ainda consultor ambiental no Brasil, da empresa Alemã, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), e atua como consultor ambiental tanto para órgãos públicos quanto para entidades privadas.

Fernanda Antônia Fontes Mendonça

Fernanda Antônia Fontes Mendonça é Arquiteta e Urbanista, mestre em Projeto e Cidade e doutora em Mobilidade. Atualmente, atua como professora universitária e consultora em planejamento e paisagismo urbano e em mobilidade urbana.

Professor Joaquim Parada

Joaquim Parada é graduado em Engenharia Civil e Administração e especialista em Engenharia Rodoviária. Tem mestrado em Estruturas pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e doutorado em Integridade dos Materiais em andamento pela Universidade de Brasília (UnB).

Atualmente, atua como professor e coordenador dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica da Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA), fazendo ainda parte do Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (BASis).