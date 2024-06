Simpatia para neutralizar as más energias e melhorar o sono

É importante lembrar que toda bênção é válida quando se trata do seu bem-estar, prosperidade e felicidade

Gabriella Licia - 10 de junho de 2024

Simpatia à base de alho pode melhorar sua vida. (Foto: Ilustração/Freepik)

Se o início de 2024 foi um período marcado por negatividade, situações difíceis e desastres em sua vida, é provável que energias pesadas de pessoas invejosas tenham estado ao seu redor. O que poucos sabem é que existe uma simpatia riquíssima para melhorar isso.

Pessoas mal-intencionadas estão em todos os lugares e é complicado identificá-las e se proteger por completo. No entanto, se você tem fé, é possível afastar essas influências ruins e abrir os caminhos para o sucesso e descanso.

Portanto, se você precisa afastar pessoas invejosas da sua vida, preste atenção nessas dicas para a simpatia perfeita, que melhorará suas noites de sono, paz espiritual e progresso na vida. Confira!

Simpatia para neutralizar as más energias e melhorar o sono:

Bom, o primeiro passo para conseguir concretizar uma simpatia boa para amenizar todas as negatividades é ter sete dentes de alho, com cascas, sal grosso, água, um copo e muita fé.

Quando tiver com todos os itens em mãos, coloque os dentes de alho dentro do copo, com água até a metade do recipiente. Em seguida, adicione uma colher bem cheia de sal grosso e mexa.

Durante o processo, faça a seguinte oração: “eu liberto tudo que me prende neste ambiente. Eu me liberto de todas as amarrações, maus olhados, más energias e negatividade. Meu corpo e alma estão prontos para receber toda a felicidade e prosperidade que mereço. Assim é!”.

Agora, basta deixar o copo embaixo de sua cama, ou ao lado, caso não haja espaço. Se achar necessário, acenda uma vela branca e complete as orações com bastante convicção e fé para a simpatia ser mais efetiva.

