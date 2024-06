Mães protagonizam briga com tapas, arranhões e capacetadas na hora de buscar filhos em CMEI de Anápolis

Marido de uma das mulheres, que estava com tornozeleira eletrônica, ainda tentou entrar na confusão, mas foi impedido pela diretora

Davi Galvão - 11 de junho de 2024

Caso aconteceu em CMEI da região Oeste da Anápolis. (Foto: Google Maps)

Quando foram buscar os filhos em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) localizado no Loteamento Reny Cury, região Oeste de Anápolis, duas mães protagonizaram uma verdadeira confusão, com direito a tapas, arranhões e capacetadas, na tarde desta segunda-feira (10).

Conforme relatou uma das mulheres, de 32 anos, ela havia chegado na unidade para buscar o filho de quatro anos, porém viu que a criança estava sendo agredida por outro colega.

Inicialmente, ela teria relatado o que estava acontecendo para a professora, que não tomou nenhuma atitude.

A mãe então resolveu chamar a atenção do pequeno, para que cessasse com as agressões. Foi neste momento que, segundo ela, a responsável pela outra criança se aproximou e começou a lhe desferir tapas e arranhões. Nesse momento, ela admitiu ter correspondido com capacetadas.

A vítima ainda disse que o marido da outra mulher, que tinha uma tornozeleira eletrônica, tentou agredi-la também, mas foi contido pela diretora da unidade.

Após o incidente, a mãe da criança que estava sendo agredida procurou uma delegacia, onde relatou o ocorrido e informou o desejo de representar criminalmente contra a agressora.