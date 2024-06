Menina vestida de princesa vai à escola sozinha e diz que mãe ‘não acorda’

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Uma menina de 5 anos conseguiu salvar a vida da própria mãe após ir sozinha à escola e avisar que sua genitora “não consegue acordar”. O caso ocorreu no País de Gales e ganhou repercussão internacional.

Poppy Davies percebeu que a mãe, Leisha, não conseguia acordar, colocou um vestido de princesa e foi pedir ajuda na escola. Ao chegar na instituição de ensino, a criança falou para a professora: “a mamãe está no chão e não consigo acordá-la”. As informações são do The Mirror.

Dois professores foram até a casa da mãe da criança e a encontraram inconsciente em seu quarto porque ela havia sofrido um desmaio na noite anterior. Semanas antes de passar mal, Leisha foi submetida a uma cirurgia de intestino e, após retomar sua rotina de trabalhos, passou a se sentir mal e estava com partes do corpo inchadas.