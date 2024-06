Portal 6 encerra painel de discussão com debate sobre Desenvolvimento Econômico de Anápolis

Contando com a participação de especialistas, evento é voltado para discutir o cenário da cidade nas eleições municipais que ocorrerão em outubro

Isabella Valverde - 12 de junho de 2024

Marcelo José Moreira e Anastacios Apostolos Dagios são os últimos entrevistas do Painel de Discussões. (Foto: Montagem)

Em parceria com o Studio Sigma, o Portal 6 realiza nesta quarta-feira (12) o terceiro e último dia do Painel de Discussão: Futuro de Anápolis.

Voltado para discutir o cenário da cidade nas eleições municipais, que ocorrerão em outubro, o evento conta com a participação de especialistas que abordarão temas fundamentais para o bom desenvolvimento do município.

Na segunda-feira (10), o assunto em pauta foi Infraestrutura, que contou com a participação de Luiz Antônio Oliveira Rosa e Antônio El Zayek; e Mobilidade Urbana, com Fernanda Mendonça e Joaquim Parada.

Na terça-feira (11) o assunto foi Educação, com as professoras Virgínia de Melo e Kamylla Borges como convidadas, além de Saúde Pública: Melhorias e Inovações, que contou com a participação dos médicos Marcelo Daher e Jair Rodrigues.

Mediado pela jornalista Rafaella Soares, diretora de Conteúdo do Portal 6, o painel desta quarta-feira (12) terá como tema Desenvolvimento Econômico: Estratégias para o Crescimento Sustentável. Marcelo José Moreira e Anastacios Apostolos Dagios são os convidados da noite.

O Painel de Discussão: Futuro de Anápolis acontece a partir das 19h30, sendo transmitido ao vivo por meio do canal no YouTube do Portal 6.

Conheça mais sobre os participantes desta quarta-feira (12):

Marcelo José Moreira

Marcelo José Moreira é Doutor em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, Mestre em Desenvolvimento Econômico e Bacharel em Ciências Econômicas .

Com um currículo cheio, ainda atua como coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicas (NEPE) da Universidade Estadual de Goiás (UEG), coordenador do Programa de Extensão Centro de Estudos sobre Trabalho, Território e Desenvolvimento na UEG, membro do Comitê de Ética em Pesquisa e é presidente da Associação dos Docentes da UEG.

Anastacios Apostolos Dagios

Anastacios Apostolos Dagios é empresário, sendo ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA) e do Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Anápolis (SINDUSCON Anápolis).

Atualmente, é presidente do Comitê de Defesa e Segurança da Federação das Indústrias de Goiás (COMDEFESA).