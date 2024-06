Possíveis vices à Prefeitura de Goiânia começam a se movimentar para integrar chapas competitivas

Entre as pré-candidaturas mais bem posicionadas nas pesquisas eleitorais, o único nome já escolhido é o de Fred Rodrigues (PL), vice na chapa encabeçada por Gustavo Gayer (PL).

Rápidas apurou que as movimentações realizadas nesta quarta-feira (12) começam a mostrar quem são os favoritos para ocupar os postos vagos.

Cotado para vice de Sandro Mabel (UB), Thiago Albernaz (MDB) se reuniu com Ana Paula Rezende, filha do ex-prefeito Iris Rezende, apoio extremamente relevante no processo de escolha.

Quem também se envolveu em encontros com esse objetivo foi Vinicius Cirqueira (PSB). Ele esteve em Brasília com Adriana Accorsi (PT), pré-candidata do PT à Prefeitura de Goiânia.

A vice da chapa de Vanderlan Cardoso (PSD) ainda é uma incógnita. Ainda sem firmar alianças, o nome mais cotado para estar com o senador é Sucena Hummel, ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-GO), que descompatibilizou do cargo e está apta ao pleito.

Favoritos para condição de vice, os nomes de ambos só devem ser confirmados durante as convenções partidárias, realizadas entre 20 de julho e 05 de agosto.