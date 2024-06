Preso advogado suspeito de simular recibos falsos e extorquir cerca de R$ 500 mil de casal endividado

Prometendo resolver situação das vítimas, profissional apresentava recibos e processos falsos

Gabriella Pinheiro - 12 de junho de 2024

PC prende advogado suspeito de extorquir R$ 500 mil de casal. (Foto: Divulgação/ PC)

Na promessa de ajudar a renegociar as dívidas e restabelecer o equilíbrio financeiro, um advogado conseguiu extorquir aproximadamente R$ 500 mil de um casal de Rio Verde. Ele foi preso na manhã desta quarta-feira (12).

De acordo com o Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais da Polícia Civil (PC), no momento, estão sendo cumpridos um mandado de prisão e dois de busca e apreensão em desfavor do suspeito, em Goiânia.

Conforme as investigações, as vítimas teriam contraído muitas dívidas, passavam por dificuldades financeiras e, por isso, decidiram contratar o advogado para que ele as ajudassem nas renegociações.

Prometendo que resolveria a situação, o advogado conseguiu subtrair o valor, de cerca de R$ 500 mil, da dupla durante o processo, que levou cerca de 03 anos.

Ainda, conforme a PC, o suposto autor também fornecia recibos falsos para provar que estava negociando a ação com os bancos para simular que teria entrado com uma ação judicial.

Contudo, segundo descoberto na Operação “Defesa Fraudulenta”, tanto os processos quanto os recebidos eram falsos.