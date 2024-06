Vilmar Mariano nomeia novas secretárias de Habitação e Meio Ambiente e Sustentabilidade de Aparecida

Elas substituem Marlúcio Pereira e Valéria Pettersen, que deixaram os cargos para disputar as eleições em outubro

Pedro Hara - 12 de junho de 2024

Prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano. (Foto: Jhonney Macena)

Vilmar Mariano (UB) nomeou Mariana Alves de Souza Castro e Amanda Pereira Costa, nas secretarias de Habitação e Meio Ambiente e Sustentabilidade, respectivamente.

Elas substituem Marlúcio Pereira e Valéria Pettersen, que deixaram os cargos para disputar as eleições em outubro. Antes de ocuparem as secretarias, tanto Mariana quanto Amanda, eram chefes de gabinete dos antecessores.

As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Município.