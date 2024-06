6 apelidos que um homem sem caráter costuma dar para as mulheres que se relaciona

Caso algum deles venha a te chamar com um desses termos, abra o olho e fuja imediatamente

Magno Oliver - 13 de junho de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels)

À medida que um relacionamento ganha proximidade e mais intimidade, os famosos apelidos começam a surgir entre o casal. Isso acaba fortalecendo a conexão entre ambas as partes.

Com os homens, esse hábito não é muito diferente. Com os perfis de homens sem caráter, então, o tratamento que eles fazem até muda.

No entanto, trouxemos alguns termos que só os canalhas gostam de usar com as mulheres. Então, fique de olho caso escute algum deles.

1. “Minha princesinha”

Para conseguir o que querem, os caras tentam de tudo.

Nisso está incluso tratar ela como realmente diz o apelido carinhoso, uma princesa. Porém, não caia nesse papinho furado de homem sem caráter. Eles tentam colocar uma “coroa” na sua cabeça para conquistar seu coração.

2. “Minha diva”

Um termo que exalta e eleva a personalidade da pessoa amada que muitos deles gostam de usar. Mas não se engane, por trás de um elogio carinhoso de um homem sem caráter existe alguma intenção. Aprenda a identificar sempre qual é.

3. “Meu bebê”

Parece fofinho, inofensivo e muito carinho, mas, na verdade, tem uma intenção secreta. Muitos homens usam desse apelido para ganharem a confiança e o coração de algumas mulheres.

4. “Minha gatinha”

Um termo carinhoso, que aparenta ser gentil, mas que, na verdade, muitos caras sem caráter usam para tentar se aproximar das mulheres que estão interessados. Assim, o melhor é ficar atenta e tomar cuidado com as intenções por trás.

5. “Cheirosa”

Como já diria Jorge e Mateus, “essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu estou da minha cheirosa”.

Pode até parecer uma espécie de homenagem, mas essa, na verdade, é uma frase utilizada por caras cafajestes para nomear mulheres que foram apenas um casinho.

6. “Minha casca de bala”

Por fim, o termo se refere a uma música que fala sobre a relação de boa cumplicidade entre duas pessoas. É um famoso meme que remete à parceria. No entanto, muitos homens canalhas estão usando para indicar que a relação não é nada séria, apenas um lance sem compromisso.

