Câmeras de segurança flagram carro em alta velocidade atropelando homem em Goiânia

Motorista não chegou a parar para auxiliar a vítima, que foi socorrida por populares

Thiago Alonso - 13 de junho de 2024

Câmeras registraram momento do atropelamento. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem, de 42 anos, foi atropelado em cheio enquanto atravessava a rua para ir a um bar, no Setor Marista, em Goiânia.

O acidente aconteceu no dia 07 de junho, mas só repercutiu nesta quinta-feira (13).

Em entrevista à TV Anhanguera, o homem contou que havia estacionado o carro próximo ao estabelecimento e estava atravessando a via rumo ao bar, acompanhado de amigos. No entanto, enquanto conversava com os colegas, ele teria sido surpreendido pelo automóvel.

“Eu só senti a batida, foi muito rápido, não tive reação e quando acordei já estava na emergência no Hugo. Foi uma pancada muito forte”, relatou.

Além disso, o motorista não teria parado para auxiliar o homem, que foi socorrido por testemunhas.

Após o acidente, a vítima foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiás (HUGO), onde recebeu atendimento e precisou de 20 pontos na testa, para fechar os ferimentos. Ele também apresentou fraturas pelo corpo.

Outras imagens também mostram o momento em que o motorista atravessa um cruzamento sem parar, minutos antes do ocorrido.

Apesar do registro, o motorista não foi localizado, conforme afirmou a polícia.