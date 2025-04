Motorista envolvido em tragédia na BR-414 estava bêbado, confirma PRF

Com a confirmação da embriaguez ao volante, o caso agora deve ser investigado como homicídio culposo

Paulino Henjengo - 19 de abril de 2025

Acidente grávissimo de trânsito resultou na morte de duas pessoas (Foto: Reprodução)

A tragédia registrada na manhã deste sábado (19) na BR-414 — envolvendo uma Ford Ranger e um Hyundai HB20, em Abadiânia — ganhou um novo capítulo após a confirmação de que um dos motoristas responsáveis pelo acidente estava sob efeito de álcool no momento da colisão.

A informação foi confirmada à reportagem do Portal 6 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu à ocorrência. Segundo o órgão, o teste do bafômetro indicou que o condutor da Ford Ranger apresentou resultado de 0,52 mg/L de álcool no sangue, valor bem acima do limite permitido por lei.

Com a confirmação do estado do motorista no momento da ação, o caso agora deve ser investigado como homicídio culposo com agravante de embriaguez, conforme prevê a legislação.

Diante do flagrante, o motorista foi preso e conduzido à Delegacia de Flagrantes de Anápolis, onde permanece à disposição da Justiça.

Sobre o caso

O acidente aconteceu por volta das 6h da manhã. A violência do impacto foi tão grande que resultou na morte de duas pessoas, ambas ocupantes do Hyundai HB20.

A primeira vítima fatal foi Daniel da Silva Barbosa, adolescente de 16 anos, que morreu ainda no local. Já a segunda foi Samuel da Silva Barbosa, de apenas seis anos.

Ele chegou a ser encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Os passageiros da Ford Ranger — quatro adultos, sendo três homens e uma mulher — tiveram ferimentos leves.

